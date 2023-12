Borse e profumi palesemente falsi: assolto 

I nomi dei prodotti indicati nelle confezioni ricordavano i loghi più blasonati dell’alta moda, ma per la Procura si trattava di merce contraffatta: borse, profumi, vestiti e altro materiale che, nel 2018, erano stati sequestrati in un magazzino di prodotti orientali nella zona industriale del capoluogo e che erano costati ad un commerciante di origini cinesi l’accusa di contraffazione. Terminato il processo, Yan Yan Sun, 37enne, titolare dell’attività che importava la merce è stato assolto. Motivo? La contraffazione era talmente macroscopica da non poter essere in alcun modo scambiata con l’originale.

La vicenda

Determinate è stata la perizia su alcuni campioni di prodotti sequestrati che hanno svelato come la merce avesse sì dei loghi contraffatti, molti simili a quelli originali, ma sia la fattura che le rifiniture sarebbero state ben lontane dalle griffe che avrebbero dovuto emulare. Al termine del dibattimento, il giudice del Tribunale ha accolto la tesi della difesa che le aziende dell’alta moda non avrebbero subito alcun danno, visto che i “falsi” avrebbero avuto differenze macroscopiche e un valore di mercato decisamente siderale dagli originali. A supportare l’ipotesi dell’avvocato difensore del foro di Milano, arrivato in città per assistere l’azienda che importa merce dall’oriente per molte delle rivendite cagliaritane, c’era una pronuncia della Cassazione che è stata alla fine richiamata dal giudice in sentenza, motivata subito dopo la lettura del dispositivo. Ordinato il dissequestro delle 1200 confezioni messe sotto sigilli cinque anni fa con l’ipotesi di contraffazione, reato punito con pene da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 euro.

Il dibattimento

La Cassazione richiamata sia dall’avvocato che dal giudice risale al 2020 (la 18190, della Seconda sezione penale della Suprema Corte) e stabiliva che se un capo d’abbigliamento proposto ai clienti era palesemente falso, veniva meno il reato di contraffazione (ma in quel caso anche la ricettazione). Determinante, secondo la Suprema Corte era stata anche in quel caso la clamorosa grossolanità della copia, tale da rendere impossibile un vero e proprio danno da violazione della norma sui marchi e brevetti. Dello stesso opinione è stato il giudice cagliaritano che fatto cadere le accuse perché il fatto non costituisce reato. In questo caso, inoltre, i loghi richiamavano nell’aspetto e nei nomi gli originali, ma con differenze palesi.

