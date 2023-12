Borse di studio, universitari all’attacco: «Chi pensa a noi?» 

«Qualcuno pensa alle difficoltà economiche delle studentesse e degli studenti in attesa della borsa di studio?». A dirlo è Francesco Stochino, rappresentante degli studenti nel Cda Ersu, primo firmatario dell’ordine del giorno – approvato nonostante il parere contrario di legittimità e compatibilità tecnica alla delibera del direttore generale – sul pagamento delle borse di studio per tutti gli universitari idonei nelle graduatorie 2023- 2024, replicando così al presidente Ersu, Cosimo Ghiani. Ghiani, infatti, nei giorni scorsi ha dichiarato che l’Ente avrebbe provveduto al pagamento appena sarebbero arrivati i soldi del Pnrr.

«Non metto in dubbio le parole del presidente Ghiani non disconosco le difficoltà burocratiche e amministrative che ogni Ente deve affrontare per pagare tutti gli studenti idonei di borsa entro il prossimo 31 dicembre ma le difficoltà che hanno gli studenti nel tirare avanti oltre questa data sono maggiori e più preoccupanti», ricordando che «esiste un Consiglio di amministrazione, per fare scelte coraggiose e giuste, per andare oltre le lungaggini della burocrazia». E aggiunge: «Abbiamo approvato come Consiglio che si procedesse al pagamento con anticipo di cassa a tutti gli idonei, ora aspetto la risposta degli uffici. Abbiamo votato consci della nostra posizione, pronti ad assumercene i rischi».

