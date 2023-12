«Borse di studio, si rispetti la legge» 

«C’è la possibilità di pagare le borse di studio a tutti gli idonei entro il 31 dicembre, come dice la legge e come deliberato dal Cda?. Dov'è l'assessore? Che cosa sta facendo?». Lo chiede Francesco Stochino, rappresentante degli studenti nel Cda dell’Ersu. «Mi preme ricordare che tutti sono idonei: la dicitura “idonei non beneficiari” deve scomparire perché è un’invenzione dell’Ersu. È inaccettabile che in un momento in cui il futuro della Sardegna dipende in larga misura dalla formazione dei giovani, l'Ersu e le istituzioni competenti ignorino i loro obblighi».

