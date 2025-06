Borse di studio, pronte le graduatorie 

La Regione ha approvato la graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di Isee, degli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2024/25. L’elenco dei beneficiari si trova sul sito del Comune, che ricorda che l’ultimo valore Isee valido per l'attribuzione della borsa di 200 euro è di 13.183,99 euro.

«Il pagamento della borsa di studio non è immediato», spiegano al Comune, «perché non è un onere a carico dell'Amministrazione comunale ma verrà erogato nei modi e nei tempi stabiliti dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Per accertarlo gli studenti e le famiglie possono consultare il sito web istituzionale Iostudio - Portale dello studente, all'indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it o inviare le richieste di informazioni esclusivamente all'indirizzo iostudio@istruzione.it.

