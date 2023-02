Borse di studio “Pinna” a undici ragazzi  

Undici neodiplomati partecipano all’assegnazione della “Borsa di studio Antonello Pinna per meriti scolastici 2022”. Il premio è in memoria di Antonello Pinna, fratello maggiore di Graziano Pinna, scomparso prematuramente e diplomatosi nel liceo scientifico Mariano IV.

La cerimonia di premiazione si terrà su Zoom domani. Pinna, che si trova a Chicago, ha incontrato gli studenti per un colloquio su zoom il 18 e 19 gennaio.

I candidati, provenienti da Oristano e da paesi della sua provincia tra cui San Gavino, Mogoro, Usellus, Abbasanta e Villa Sant’Antonio sono 7 ragazze e 4 ragazzi tra i 18 e 19 anni. Nove provengono dal liceo Mariano IV d’Arborea inclusa la sede staccata di Ghilarza che comprende il liceo scientifico e linguistico e 2 dal liceo classico De Castro. Ben 7 candidati hanno riportato un voto di maturità di 100/100 con lode e 4 di loro hanno riportato 100/100. La commissione esaminatrice ha stilato una classifica in base ai titoli. Le borse di studio di tremila euro e mille sono messe a disposizione dal professor Graziano Pinna, nato a Oristano, e attualmente professore associato presso la University of Illinois Chicago. il talento e la bravura dei candidati.” Gli assegni sono destinati a studenti di nazionalità italiana o straniera iscritti al primo anno di un corso di studi universitari per un solo anno.

