Borse di studio per i giovani sardi  

Per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa sono state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per il 2023 in favore degli studenti residenti in Sardegna, con l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2022/2023 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della borsa di studio nazionale per l'anno 2022/2023), le cui famiglie presentano un Isee non superiore a 14.650 euro.

Lo ha stabilito l’assessore della Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu che, per il 2023, ha stanziato risorse per oltre 4 milioni di euro. La borsa di studio dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza degli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura uguale tra i beneficiari, indipendentemente dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di euro 200 euro per ciascuna borsa. I Comuni potranno stanziare propri fondi aggiuntivi, fermo restando il limite massimo di 200 euro per ciascuna borsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA