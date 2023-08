Borse di studio per i discendenti degli emigrati 

L'Università di Cagliari ha avviato una selezione per l'assegnazione di 12 borse di studio per studenti e studentesse con cittadinanza straniera, discendenti di emigrati sardi, anche di terza e quarta generazione e residenti in un paese extracomunitario. Scopo del programma è far acquisire familiarità con la cultura e la lingua della nostra Isola e permettere allo stesso tempo di seguire in presenza insegnamenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, corsi avanzati in lingua italiana e attività di tirocinio.

Il soggiorno di studio avrà una durata compresa tra 3 e 6 mesi e si svolgerà tra l'1 febbraio e il 31 luglio 2024. Il progetto, che nasce nell'ambito del programma Generazione UniCa, punta a rafforzare la collaborazione dell'Università con i rappresentati dei circoli dei sardi presenti in tutto il mondo e favorire il processo di internazionalizzazione dell'ateneo. «Il progetto - spiega il rettore Francesco Mola - nasce dopo una serie di incontri preliminari con i circoli dei sardi di tutto il mondo». Agli assegnatari della borsa Generazione UniCa, che ammonta a 650 euro mensili, saranno garantiti i servizi di supporto: l'esonero completo dal pagamento delle tasse; la partecipazione gratuita ai corsi di italiano e l'assistenza di un mediatore culturale bilingue che si occuperà di favorire l'interazione e il dialogo tra individui e gruppi di lingue e culture diverse.

