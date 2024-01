Borse di studio per i corsi oss 

Il Comune finanzierà 20 borse di studio per la frequenza dei corsi di formazione per operatore socio sanitario. I contributi sono riservati a disoccupati o occupati con un reddito Isee inferiore a 14.650 euro. Il costo è di 3500 euro. Oltre alla borsa di studio garantita dal Comune, chi sarà ammesso potrà beneficiare di un ulteriore contributo di 500 euro erogato dalla società che organizza corsi, la fondazione Cpe Leonardo. Il corso durerà di 1.000 ore (450 di lezione frontale, 200 di ore di tirocinio sociale, 250 di tirocinio sanitario e 100 ore di esercitazioni). Le lezioni prenderanno il via a marzo e si concluderanno a dicembre. Per partecipare, occorre essere maggiorenni e avere meno di 60 anni. L’iscrizione dovrà essere inviato per raccomandata al Centro professionale europeo Leonardo via Dante 254 L 09128 Cagliari o via pec a cpeleonardo@pec.it entro il 20 febbraio. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA