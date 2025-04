Borse di studio per altri sette ragazzi 

Nuove borse di studio per gli studenti meritevoli di Quartucciu. Altre sette, oltre a quelle già erogate dal Comune, destinate ad altrettanti giovani residenti in città che si sono distinti per voti e condotta scolastica.

«A seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive, l'ufficio Pubblica istruzione», spiegano dal Municipio, «ha liquidato ulteriori borse di studio a coloro che, pur essendo in graduatoria per l’anno scolastico 2023-2024, non avevano percepito la borsa di studio nazionale per carenza di fondi». I beneficiari troveranno l'accredito sul proprio conto nei prossimi giorni: per ciascuno un contributo di 200 euro.

«Siamo contenti di aver potuto attribuire sette borse di studio nazionali aggiuntive rispetto a quelle che erano state già erogate», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Contini, «che vanno a sommarsi alle 187 borse di studio regionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA