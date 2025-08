Borse di studio nel segno dell’Avis 

Grande soddisfazione per l’Avis comunale di Paulilatino: sono state assegnate due borse di studio a ragazzi meritevoli e donatori della sede del paese. Nei giorni scorsi il direttivo, guidato da Bruno Floris, ha provveduto a consegnare il diploma di merito e l’assegno a Maria Ledda e Caterina Sechi, brillantemente laureatesi rispettivamente in Filosofia e scienze politiche. La sezione Avis di Paulilatino oggi conta oltre 250 soci ed ogni anno riesce a registrare numeri da record: nel 2024, infatti, sono state oltre 360 le sacche inviate al Centro di raccolta dì Oristano. Un importante risultato ottenuto con un impegno costante da parte del direttivo in tutte le attività sociali della comunità. Ultima, in ordine di tempo, l'apertura al pubblico del “giardino del donatore”, uno spazio verde messo a disposizione di tutti. «Sono tanti i giovani coinvolti nell’attività di raccolta dell’associazione e l'assegnazione delle borse di studio è un piccolo ma importante riconoscimento di questo impegno» sottolinea il presidente della sezione di Paulilatino, Bruno Floris. L’invito è quello di continuare a donare, anche durante il periodo estivo, per scongiurare situazioni di emergenza e difficoltà. ( a.o. )

