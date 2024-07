Borse di studio, lite studenti-Ersu sul nuovo bando  

Il nuovo bando dell'Ersu su borse di studio e posti alloggio è stato pubblicato giovedì scorso, ma già fa discutere. Lo contesta UniCaralis, trovando tre punti in particolare su cui soffermarsi. «Alla luce del nuovo bando», afferma l'associazione studentesca il cui coordinatore è Matteo Pisu, «riteniamo che la situazione del diritto allo studio cagliaritano versi in una condizione aggravata in relazione agli anni precedenti».

Sulle borse di studio, a fronte di un incremento dell'importo standard da 6.656,62 a 7.015,97 euro e un aumento del limite massimo Isee e Ispe, si segnala che «i decreti migliorano obiettivamente la situazione ma in forma relativa, in quanto si limitano all'adattamento degli importi in funzione del carovita. E in forma assoluta aumenta potenzialmente il fenomeno dell'idoneo non beneficiario». Fra gli altri problemi indicati, la chiusura per lavori della mensa di via Trentino, sostituita da quella di via Premuda, e la diminuzione a 238 dei posti alloggio disponibili, col solo Campus di viale La Plaia disponibile fra i cinque previsti.

«Le osservazioni non corrispondono in minima misura alle questioni: voglio tranquillizzare gli studenti», è il messaggio di Raffaele Sundas, direttore generale Ersu. Aggiunge: «Come ogni anno non lasceremo nessuno privo di borsa, se idoneo. Grazie alla Regione, da sempre la Sardegna dà copertura fino all'ultimo studente: così sarà». Rassicurazione anche sui fondi: «Ci saranno di certo integrazioni durante l'anno. Questo perché, come ente pubblico, non possiamo mettere in atto e dichiarare servizi a oggi privi di copertura finanziaria. I ritardi sono dovuti a tempi burocratici, su cui noi e la Regione non abbiamo voce in capitolo».

Su mense e alloggi, Sundas spiega: «È prevista una ristrutturazione integrale di tutti i nostri fabbricati. La chiusura della Casa dello studente di via Trentino, mensa compresa, non è ancora programmata: terremo aperto finché sarà possibile. Contiamo invece di riaprire la mensa di via Premuda a ottobre-novembre ed è positivo: è la più richiesta dagli studenti e con i maggiori numeri sui pasti serali. Per i posti letto», continua, «il programma è pluriennale: via Biasi è quasi completa, poi operiamo in base ai fondi che riceviamo. La Regione di recente ha detto che ce li darà, ma ora non li abbiamo e non possiamo indicarli».

La scadenza per partecipare al concorso è fissata alle 13 del prossimo 2 settembre.

