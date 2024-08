Borse di studio Le domande entro il 26 agosto 

È stata bandita la borsa di studio regionale per studenti meritevoli delle scuole elementari, medie superiori dell’anno 2023-24. Per concorrere è necessario essere iscritti e frequentare una scuola, appartenere a nuclei familiari il cui Isee non superi i 14mila e 600 euro annui, essere residenti a Santu Lussurgiu. La domanda va inoltrata entro il 26 agosto prossimo all’ufficio protocollo del Comune o anche alla posta elettronica certificata: protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it

Il Municipio trasmetterà l’elenco degli studenti meritevoli alla Regione che stilerà una graduatoria regionale, dando la precedenza allo studente più giovane d’età. È stato bandito anche il contributo dei buono libri per il prossimo anno scolastico 2024/2025, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare ha un Isee che non superi i 20mila euro. Anche questo ha scadenza il 26 agosto. Per info si può consultare il sito web del comune www.comune.santulussurgiu.or.it. (j. p. )

