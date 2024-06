Borse di studio, largo ai meritevoli 

Premiare l’eccellenza oltre che aiutare chi ha bisogno. Questa la piccola rivoluzione del nuovo regolamento per le borse di studio a Sestu, basate su fondi comunali, e approvato pochi giorni fa dal Consiglio Comunale.

In altre parole anche chi gode di ottimi voti potrà richiedere l’assegno, e non solo chi ha un basso reddito. «La stesura del nuovo regolamento per me era prioritaria», spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione Laura Petronio, «e ora è arrivata l’approvazione: un’azione sinergica tra sindaca, assessorato pubblica istruzione, consiglieri che attivamente partecipano la vita amministrativa, e gli uffici».

Premiare il merito

«La novità sta nel dare una possibilità anche a chi ha l’Isee più alto, ed è un forte segnale per incentivare tutti i ragazzi a dare il meglio», continua l’assessora, «e gratificare chiunque sia meritevole». Ma quali sono i voti per poter richiedere l’assegno? Il regolamento spiega che a parità di merito si privilegia chi ha il reddito più basso e alle medie bisogna avere una media nel secondo quadrimestre non inferiore a 8. Alle superiori, si sale al 9, e all’università bisogna essere usciti dalla maturità con almeno 80 su 100, o avere una media del 24, o ancora aver preso la prima laurea con almeno 100. Risultati alla portata di un bravo studente. «L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile la dispersione scolastica e consentire ai nostri ragazzi di costruire il futuro che più desiderano», conclude l’assessora.

Tutti d’accordo

Approvazione senza riserve in tutti i banchi del Consiglio. «Un regolamento che garantisce aiuto a tutte le fasce studentesche», ha dichiarato Valentina Meloni, all’opposizione con Progetto per Sestu. Qualche perplessità da Michela Mura del Pd: «Mi sarebbe piaciuto avere un quadro su quante sono le richieste e quante non vengono accolte, così sembra mancare una visione dell’assessore». A Sestu l’offerta formativa si ferma alla superiore di primo grado, ma sono tanti gli studenti di superiori di secondo grado e universitari, anche se c’è chi abbandona gli studi per colpa dei costi, o dello stato dei trasporti. Il nuovo regolamento cercherà d’invertire la tendenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA