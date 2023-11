Borse di studio, la Regione stanzia le risorse 

Il caso è scoppiato dopo la pubblicazione dieci giorni fa delle graduatorie definitive dell’Ersu per l’assegnazione delle borse di studio. Solo il 38 per cento degli universitari aventi diritto riceveranno subito il sussidio coi fondi a disposizione, mentre gli altri 4461 studenti sono risultati idonei, ma non beneficiari. In altre parole, non c’erano soldi per tutti.

Allarme rientrato

Panico e rabbia. E aria di mobilitazioni. Sino a quando – ieri - dall’Ersu è arrivata la rassicurazione: «È intervenuta la Regione con i propri fondi per garantire l'erogazione, entro dicembre tutti gli studenti che ne hanno diritto avranno la borsa», ha annunciato il presidente Cosimo Ghiani. Soddisfatto, ma in parte, Francesco Stochino, rappresentante degli studenti nel cda dell’Ersu. «Abbiamo oggi la sicurezza che le borse verranno erogate a tutti i richiedenti entro il 2023 - commenta - ma la paura è lecita: il Ministero dovrebbe scrivere una nuova legge sul diritto allo studio, erogare per tempo i fondi e far sì che questo incubo per gli studenti non generi insicurezze».

Le storie

Un incubo quello degli “idonei non beneficiari” che conoscono bene Eleonora Floris, Chiara Fadda e Nicola Cuccu, tre dei tanti studenti che in questi giorni hanno dovuto fare i conti con l’idea di essere costretti a rinunciare agli studi. «Ho deciso di non fare la stagione quest’estate per laurearmi a settembre e iscrivermi subito a ottobre alla Magistrale contando nella borsa di studio, ma quando ho visto che non ne ero beneficiario ho pensato che non avrei avuto i soldi per campare». Di rinunciare agli studi Nicola Cuccu, iscritto in Data science, non ha pensato «ma mi sono messo subito a cercare lavoro con una rabbia e una delusione, che non se ne sono andate».

I disagi

Per Cuccu infatti la garanzia di un’erogazione entro il 2023 non basta: «Non è giusto che le istituzioni si prendano la licenza di erogare servizi e fondi con tempistiche che non considerano il fatto che abbiamo costi e scadenze da rispettare, nei pagamenti di affitti, bollette o tasse; in futuro non si dovrebbe più arrivare a situazioni del genere». Della stessa idea anche Chiara Fadda, iscritta alla Magistrale in Lingue: «Ho fatto la promessa di laurea per febbraio, è stato devastante sapere che non avrei avuto la borsa e avrei quindi dovuto cercarmi lavoro e togliere tempo allo studio, ho passato tutta la mattina a piangere».

Quello di essere idonea non beneficiaria è per Eleonora Floris «il benvenuto che ha scelto di darmi l’Università». Matricola triennale in Filosofia, la situazione nel suo caso «non migliora» con un’erogazione della borsa entro dicembre. «Ho pensato di rinunciare agli studi appena ho visto la graduatoria – dice -, mi ha fermata mio nonno dicendomi che avremo stretto i denti, ma assolutamente non potevo mollare». Un supporto che cerca di ovviare all'affitto da pagare, alla mancanza di un sussidio e dei pasti in mensa, «ma non ho potuto ancora comprarmi i libri, sto cercando un lavoro compatibile con lo studio, nel frattempo risparmio anche sull’alimentazione».

