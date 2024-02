Borse di studio, la graduatoria 

Sono 32 i beneficiari delle borse di studio nazionali del valore di circa 200 euro ciascuna destinate agli studenti della scuola secondaria di seconda grado. I nominativi dei ragazzi che hanno ottenuto in beneficio sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Senorbì.

Il pagamento delle borse avverrà con la consegna della carta Postepay borsa di studio ritirabile in qualsiasi ufficio postale. La tempistica della consegna della carta però non è stata al momento ufficializzata.

La borsa di studio nazionale è incompatibile con la borsa di studio regionale. Gli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 22-23 che avessero fatto domanda anche per la borsa di studio regionale, saranno, dunque, esclusi dall’assegnazione delle borse di studio regionali per il 22-23.

