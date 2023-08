Borse di studio in nome del sub scomparso 

La sua passione più grande si trasformerà in un’opportunità per i giovani di Sarroch, che usufruiranno di una borsa di studio per diventare dei professionisti nel campo della sicurezza in mare. Sono passati quattro anni dalla morte di Massimiliano Schirru, il giovane di Sarroch che perse la vita nelle acque di Agumu, a Pula, durante una battuta di pesca in apnea: per tenere vivo il suo ricordo, i genitori William Schirru e Deborah Gambino anche quest’anno hanno organizzato lo “Shark Max days”, un cartellone di appuntamenti tra sport ed attività ludiche – pensate in collaborazione con le società del paese - dedicate ai più piccoli che si terranno sabato 26 e domenica 27 agosto.

Educazione ambientale

I genitori di Massimiliano dallo scorso anno sono impegnati anche nel promuovere un progetto di educazione ambientale che, grazie a un libro e uno spettacolo teatrale, punta a insegnare ai più piccoli il rispetto del mare. L’iniziativa portata avanti da William e Deborah punta a creare a Sarroch un vero e proprio centro didattico in cui affrontare temi di estrema importanza come la sicurezza e la tutela del mare.

«Abbiamo deciso di creare due borse di studio proprio per formare il personale che andrà a occuparsi di questo presidio – raccontano William Schirru e Deborah Gambino -, grazie alla collaborazione della Saras e del Comune, l’amore per il mare diventerà una professione, chi prenderà parte a questo percorso formativo non solo seguirà corsi di apnea, ma potrà approfondire temi di estrema importanza come la sicurezza e la tutela dell’ambiente».

Il progetto

Il progetto, chiamato “Ri-diamo mare”, entrerà nel vivo durante la prossima primavera e sarà tenuto a battesimo da Alessia Zecchini, primatista mondiale di apnea. Il libro e lo spettacolo teatrale legati alle vicende ecologiche di Berny il paguro, invece, andranno in giro per gli ospedali d’Italia per parlare ai piccoli pazienti oncologici dell’importanza della tutela del mare.

«Sin dalla prima edizione di questi appuntamenti organizzati in onore di nostro figlio, l’obiettivo non è stato solo quello di ricordarlo – spiegano i genitori di Massimiliano -, ma di portare avanti le sue idee e le sue passioni. Ci piacerebbe che la generazione di nostro nipote Davide, quel figlio che Massimiliano non ha fatto in tempo a conoscere, avesse la possibilità di avere la giusta preparazione per affrontare i rischi del mare e l’educazione per tutelare l’ambiente».

Ivan Murgana

