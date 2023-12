Borse di studio, in arrivo nuovi fondi 

Il Consiglio di amministrazione dell'Ersu ha approvato una variazione di bilancio che prevede le somme necessarie per poter pagare le borse di studio a tutti gli studenti idonei del bando per l'anno accademico 2023-24, compresi quelli fino ad oggi non beneficiari.

È la conseguenza della recente comunicazione dell'assessorato regionale alla Pubblica istruzione e del Decreto del Mur con i quali sono state individuate le somme del Pnrr e del FIis – 36 milioni di euro – da destinare a borse di studio ad integrazione delle altre somme già disponibili. «Con questa somma sarà possibile soddisfare tutte le richieste degli studenti risultati idonei, non lasceremo nessun studente idoneo senza borsa di studio», spiegano all’Ersu di Cagliari. «È importante evidenziare che non sempre questa condizione si verifica nelle altre realtà regionali del territorio nazionale e, nel caso della Sardenga, un ruolo decisivo lo svolge da sempre la Regione, che garantisce, al netto delle altre fonti finanziarie, questo risultato. Non appena il decreto del Mur diventerà efficace, in particolare dopo il parere della Corte dei Conti», conclude la nota dell’Ersu, «potremo procedere a scorrere la graduatoria degli idonei non beneficiari fino all'ultima posizione, e ciò prevediamo di farlo entro la fine dell'anno, salvo imprevisti».

