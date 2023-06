Borse di studio, in arrivo 1,2 milioni 

L’assessorato regionale alla Pubblica istruzione ha definito i criteri per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti di secondo grado nell’anno scolastico che volge al termine. Somme che andranno a finanziare l’acquisto di libri di testo, il rimborso delle spese di trasporto e la fruizione di attività culturali.

Andrea Biancareddu, assessore alla Pubblica istruzione e alla Cultura, ha spiegato che la Regione si è attivata dopo la ripartizione a livello ministeriale del Fondo unico per il welfare dello studente e rimarca la necessità di collaborazione con i Comuni: «Alla Sardegna spettano 1 milione e 273 mila euro. La competenza in materia di assegni di studio è in capo ai Comuni. Questi dovranno, pertanto, ricevere le istanze e trasmettere alla Regione gli elenchi di quelle ammissibili, affinché la stessa Regione possa redigere la graduatoria unica regionale in ordine crescente di Isee». Gli uffici regionali hanno deciso di fissare a 14.650 euro il valore Isee delle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che potranno beneficiare della borsa di studio e di confermare l’importo di 200 euro. I non beneficiari della borsa finanziata da risorse statali potranno contare su analoghe misure che l’assessorato intende promuovere.

