Borse di studio e rimborsi per i libri 

Inizia il conto alla rovescia per genitori e famiglie di Sestu. Siamo infatti agli sgoccioli per le domande di assegnazione della borsa di studio regionale per l’anno 2023/2024 e per il buono libri dell’anno scolastico 2024/2025. Le domande - come scritto nel sito del Comune - dovranno essere presentate esclusivamente online entro e non oltre le ore 23:59 del 04 settembre 2024, a pena di esclusione.

La borsa di studio regionale è rivolta agli studenti delle Scuole pubbliche e paritarie primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, residenti a Sestu con redditi Isee 2024 inferiore o uguale a 14.650 euro. Il buono libri invece, relativo al 2024/25, è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche e paritarie secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, residenti a Sestu con reddito Isee 2024 inferiore o uguale a 20.000 euro.

Il buono consiste nel rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei testi scolastici adottati dall’Istituto scolastico frequentato. Tutte le altre informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Sestu nella sezione “Avvisi”.

