Ancora pochi giorni per presentare le domande per la borsa di studio regionale e per il buono libri. Gli avvisi sono stati pubblicati dai Comuni di Ghilarza, Abbasanta, Paulilatino, Sorradile, Samugheo, Allai. Per beneficiarne occorre avere un Isee non superiore ai 14.650 euro. Le domande vanno presentate entro venerdì. Nei siti dei Comuni si possono scaricare i moduli e i documenti che si devono allegare. ( a.o. )

