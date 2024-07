Borse di studio, cento studenti meritevoli 

È stato pubblicato sul sito del Comune l’elenco degli studenti delle scuole superiori che hanno ottenuto la borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2023-’24. Sono circa cento le studentesse e gli studenti residenti in città che potranno beneficiare del bonus economico. Quattro, invece, gli esclusi dalla graduatoria, due per mancanza della documentazione richiesta e gli altri due perché ancora iscritti alla scuola media.L’avviso per la presentazione della domanda, pubblicato a giugno, specificava che il tetto massimo dell’Isee per accedere al beneficio era di 14.650 euro. Gli uffici precisano che la procedura è gestita dal Comune solo per la ricezione delle istanze e la trasmissione degli elenchi, mentre la graduatoria finale viene stilata dal Ministero. Per ulteriori dettagli e per scaricare l’elenco completo degli studenti meritevoli si può visitare il sito del Comune. (fr.me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA