Borse di studio agli studenti, i soldi si possono ritirare  

Sono in pagamento a Posada i contributi per il diritto agli studi sia per l’acquisto dei libri di testo che per le borse di studio. In quest’ultimo caso sono state 98 le domande presentate in Comune dai nuclei familiari con figli studenti. Di queste per vari motivi ne sono state respinte 12, mentre quelle accolte, ad ognuna delle quali vanno poco più di 114 euro, sono state 86. I beneficiari di entrambe le disposizioni possono ottenere il contributo presentandosi allo sportello del Banco di Sardegna del paese: per i minori dovrà farlo un genitore o tutore legale munito di documento d’identità. I beneficiari maggiorenni invece possono farlo autonomamente. (f. u.)

