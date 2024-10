Borse di studio a disposizione degli sportivi 

Il Comune premia gli atleti più meritevoli con 16 borse di studio. L’assessorato allo Sport ha indetto il bando per promuovere l’attività sportiva a Pula e, allo stesso tempo, riconoscere gli sforzi degli atleti che durante l’anno si sono distinti per il proprio impegno. Il premio vuole celebrare le eccellenze del territorio, far crescere l’entusiasmo dei giovani nei confronti dello sport e fornire un piccolo sostegno economico alle famiglie.

Le domande entro il 4 novembre. Saranno ammessi gli atleti che hanno conseguito risultati nelle discipline sportive regolamentate riconosciuti dalle rispettive federazioni associate al Coni. I risultati dovranno essere stati raggiunti in discipline individuali come atletica, ciclismo, danza sportiva, equitazione, ginnastica, golf, judo, lotta, karate, arti marziali, kickboxing, pattinaggio a rotelle, tennis, beach tennis, tennis tavolo, triathlon, vela, nuoto. Negli sport di squadra previsti riconoscimenti per chi pratica, baseball, softball, calcio, basket, pallavolo e pallamano. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA