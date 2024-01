Borse di studio, 36 milioni di euro per i 9.000 beneficiari 

Un ritardo ben giustificato. Le borse di studio erogate dall’Ersu agli studenti universitari per l’anno accademico saranno pagate entro la prima decade di febbraio anziché a dicembre. «Uno slittamento causato dalle procedure burocratiche richieste dal Pnrr, che ha finanziato una parte delle sovvenzioni», fa sapere Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario. Secondo il dg il sacrificio vale la pena. «Con circa 36 milioni di euro siamo riusciti a soddisfare, come sempre da anni, tutte le richieste presentate da 9.000 studenti».

I fondi del Pnrr hanno consentito anche un notevole incremento dell’ammontare dei contributi. «Le borse di studio, quest’anno accademico oscillano tra i 2.000 e i 7.000 euro, in funzione di parametri uguali in tutta Italia, Isee, pendolari, fuori sede, rendimento negli studi e altri criteri di valutazione. L’anno scorso le borse di studio più sostanziose non superavano i 4.000 euro. Praticamente siamo quasi riusciti a raddoppiare l’importo», afferma Sundas.

Le liste con i nomi dei beneficiari dei beneficiari sono pubblicate sul sito www.ersucagliari.it . Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio hanno diritto a 275 pasti gratuiti (valore del servizio detratto dalla borsa di studio, con possibilità di utilizzo del servizio per un massimo di due pasti al giorno); gli studenti in sede hanno diritto a un pasto gratuito al giorno in aggiunta alla borsa di studio. Gli studenti con lo status di pendolare usufruiscono del servizio acquistando i pasti secondo la tariffa determinata in base alla fascia di reddito.

RIPRODUZIONE RISERVATA