Borse di studio: 13,9 milioni dalla Regione 

Nell’assestamento di bilancio la Giunta regionale ha stanziato 13 milioni e 900mila per le borse di studio agli studenti universitari.

Lo ha annunciato l’assessora regionale della pubblica istruzione Ilaria Portas: «Da molti anni l’uscita delle graduatorie riporta un grande numero di idonei alla ricezione del contributo» sono le sue parole, «ma che per ragioni di risorse programmate in modo non efficace, risultano a ottobre non beneficiari, salvo poi essere ripescati nei primi mesi dell’anno successivo».

Un problema che anche lo scorso anno aveva scatenato proteste e la mobilitazione delle associazioni studentesche.

«Il fatto è che queste risorse sono decisive nella scelta di studenti nella prosecuzione degli studi», conclude l’assessora. «La Regione vuole combattere l’abbandono scolastico e universitario e sostenere al massimo chi studia. Ecco perché con questa manovra di assestamento di bilancio, la Giunta ha stanziato ulteriori 13milioni e 900mila euro, in anticipo rispetto ai fondi Pnrr che arriveranno a fine anno, per avere già all’uscita delle graduatorie di ottobre la certezza che tutti e tutte possano essere beneficiari e non solo idonei».

