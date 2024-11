Borse, contratti e assistenza «Grande iniezione di risorse» 

«Una straordinaria iniezione di risorse per la sanità sarda», dichiara l’assessore Armando Bartolazzi. Quasi 198 milioni di euro (197 milioni e 887mila) nel triennio 2024-2026, di cui 195 per l’anno in corso, pescati dalla variazione di bilancio. Sicché, è la nota dell’assessorato, anche «grazie al clima positivo in Consiglio regionale», «si chiudono finalmente alcune partite cruciali per la ripartenza di un sistema inceppato da anni».

I numeri e i conti

Nell’elenco, «la copertura dei disavanzi delle Asl, certificati dai conti consuntivi provvisori per il 2023», ovvero 161 milioni e 700 mila euro. Previsti 12 milioni di euro «per il cofinanziamento aggiuntivo di interventi nell’ambito sanitario inseriti nel Pnrr fondamentali per raggiungere gli obiettivi nazionali indicati nella Missione Salute», tra questi, «il riordino della rete di assistenza territoriale, il riordino del parco tecnologico ospedaliero, la formazione del personale sanitario». Su quest’ultimo punto, sono stati aggiunti, per esempio, «2 milioni e 300 mila euro per il 2024 per l’adeguamento delle borse di studio regionali per le scuole di specializzazione nell’ambito sanitario non medico». Quindici milioni di euro, invece, sono stati destinati («con un emendamento presentato dalla Giunta e sostenuto da tutta l’opposizione») ai fondi contrattuali delle Asl per uniformare gli stipendi dei medici. E ancora, 2 milioni e 250 mila euro andranno ai servizi socio-assistenziali per l’assistenza a domicilio degli anziani non autosufficienti; altrettanti fondi per la cura della fibromialgia; e poco più di 2 milioni di euro al programma “Ritornare a casa plus”.

Anziani e pazienti cronici

L’assessore Bartolazzi sembra molto soddisfatto. «Tutte le misure approvate in variazione», ha dichiarato, «aggiungono un passo verso la strada del ritorno a una sanità più efficiente, più efficace e più vicina al cittadino». Peccato che, al di là delle piccole iniezioni di denaro per questo o quel progetto, e per risolvere questa o un’altra vertenza che dura da anni, lo scheletro dell’assistenza sul territorio si stia sgretolando ogni giorno che passa con decine di migliaia di cittadini senza medico di base, poliambulatori abbandonati al loro destino e i pronto soccorso presi d’assalto da pazienti anziani e pazienti con cronicità. «L’impressione», commenta Giovanni Marco Ruggiu, presidente dell’associazione Mèigos, «è che non ci sia uno studio ragionato su quanto dev’essere fatto». Partendo dal territorio, appunto. «Che è in completo abbandono», rileva Piergiorgio Fiori, segretario Cisl Medici. «Sull’abbattimento delle liste d’attesa, per esempio, si finisce ancora per caricare tutto sull’ospedale, mentre è sul territorio che si deve puntare».

Progetto profilassi

L’assessore Bartolazzi cita, quale «esempio di una sanità più efficiente, più efficace e più vicina al cittadino», l’assegnazione di 65mila euro «per introdurre in via sperimentale la possibilità di fare i vaccini in farmacia», (ovviamente non a pagamento, cosa già possibile ndr ) e «rendere capillare la campagna vaccinale in tutti i territori dell’Isola raggiungendo anche le zone meno servite». Cosa si potrà fare con 65mila euro chissà, visto che si tratta di un progetto che riguarda gli over 60, una grossissima fetta della popolazione. «Intanto», dice Pierluigi Annis, presidente di Federfarma Sardegna, «l’importante è cominciare».

