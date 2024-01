Borsa piena di esplosivo, «Erano pronti a usarlo» 

È caccia serrata ai fuggitivi dopo la rapina contro i tre furgoni portavalori all'altezza del bivio per Siligo.

Le indagini

«Stiamo battendo a tappeto il territorio», afferma Michele Mecca, capo della squadra mobile di Sassari. Le ricerche si estendono in ogni direzione: «Ci stiamo inoltrando nelle strade di campagna cercando i banditi sia a Sassari che verso Nuoro e oltre». Un inseguimento in tutta l’Isola, ma per ora è sconosciuto anche il numero dei rapinatori entrati in azione ieri. «Stiamo cercando di capire quale è il numero reale del commando». Gli elicotteri hanno setacciato per ore la zona conosciuta, si suppone, con precisione dai banditi che nella fuga hanno lasciato sul posto una macchina piena di esplosivo: «Lo avrebbero utilizzato nel caso non fossero riusciti ad aprire i portavalori con le seghe circolari». Un piano dettagliato a partire dal metodo di “sterilizzare” l'area di azione dando fuoco alle vetture usate per compiere la rapina. Il capo della mobile fa poi una precisazione: «Ci tengo a chiarire che non è avvenuto alcun conflitto a fuoco né con i vigilantes e nemmeno con noi. Preoccupazione anche nel vicino paese di Siligo.

La paura

«Sono stato contattato da tantissime persone – riferisce il sindaco Giovanni Porcheddu – che volevano informazioni sulla sorte dei vigilantes». Tensione inevitabile anche da parte delle vicine attività economiche. «Nella zona industriale – riferisce il primo cittadino – abbiamo la presenza dell'Eurospin e di altre attività produttive». Infine la rassicurazione: «A quanto ne so io nessuna persona del territorio è coinvolta nella sparatoria e tantomeno nell'incidente che ha causato i feriti».

