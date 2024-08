Borsa frigo vietata, polemica fra spiaggia e social 

Borsa frigo vietata a Porto Giunco sotto gli ombrelloni a pagamento: la questione accende il dibattito da spiaggia. Da Villasimius alla giungla dei social, dove un video postato di recente ha raccolto migliaia di interazioni, inclusi insulti e addirittura minacce.Il primo a esserne sorpreso è l’autore, Simone Aliprandi, 45 anni, lombardo di Lodi, avvocato specializzato nella tutela del diritto d’autore e della privacy e nelle frontiere del diritto legate alle nuove tecnologie, questioni che affronta anche in un blog su vari social media. «Non mi aspettavo tanta visibilità», ammette.

Video-denuncia

Aliprandi non era in Sardegna per una toccata e fuga: «Da tempo – rivela – vivo sei mesi in Lombardia e sei mesi a Cagliari, frequento abitualmente le spiagge sarde». Il 26 luglio pubblica un video girato sulla spiaggia di Porto Giunco: «Io e mia moglie – racconta – abbiamo telefonato a uno stabilimento balneare di Villasimius per prenotare ombrellone e due lettini». (Il blogger non lo nomina ma lo stabilimento è il “Porto Giunco”: ieri il giornale ha provato invano a contattare i titolari.) «Ci hanno mandato su WhatsApp la conferma della prenotazione e il regolamento». In grassetto e sottolineato, l’articolo che lo fa sobbalzare: “Non è consentito introdurre in stabilimento frigoriferi o borse termiche” . «Non posso portarmi una bottiglietta d’acqua fresca? E se uno prende dei farmaci e ha bisogno di tenerli freschi? Se arrivi con la borsa frigo possono non farti entrare?»

No, non possono: «Di recente – segnala Aliprandi – su “Fanpage” l’avvocato Giuseppe Di Palo ha spiegato con i riferimenti di legge che i gestori di lidi balneari realizzati in concessione demaniale “non possono impedire l’accesso a qualcuno solo perché ha una borsa frigo o porta del cibo dall’esterno”».

Intanto, però, sui social il dibattito infuria. Il video, rispetto agli standard di un blog piuttosto di nicchia, ha fatto il botto: a ieri, su Facebook, 13mila reazioni, 11mila commenti e quasi 1.800 condivisioni. Più Instagram e Tik Tok: «Per giorni mi arrivavano migliaia di notifiche, a tutte le ore», confessa Aliprandi. Tra i commenti molti complimenti ma anche insulti e minacce, sia contro i balneari sia contro il blogger: «A fronte di una maggioranza di commenti positivi – spiega – quelli che ottengono maggior visibilità dall’algoritmo sono quelli più negativi, perché generano più interazioni». Aliprandi è stato attaccato in quanto “continentale”, con l’invito frequente a tornarsene “in Italia” anziché “venire qua a rompere le scatole”: «Spiace registrare un certo sgradevole pregiudizio – commenta – da parte di certi leoni da tastiera. Piuttosto: l’obiettivo del video non era accusare lo stabilimento, di cui non ho fatto il nome e i cui operatori, cortesissimi, alla fine ci hanno fatto entrare senza difficoltà anche se portavo in spalla una borsa frigo. Mi interessava segnalare un fenomeno contro cui credo valga la pena battersi: mi fa piacere essere stato contattato dall’avvocato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, e dall’associazione “Mare libero”».

«No agli accampamenti»

Un fenomeno diffuso? «Ho scoperto di sì, per esempio nel Gargano, in Puglia. Immagino lo facciano per incoraggiare i consumi al bar, dove una bottiglietta d’acqua da mezzo litro si paga due euro e 50 e un panino 10 euro. Qui in Sardegna non mi era mai successo. Qualche giorno dopo io e mia moglie abbiamo affittato lettini e ombrellone a Costa Rei: nessun divieto, giusto le vecchie regole del periodo del Covid». L’altro stabilimento attivo a Porto Giunco, del resto, il “Notteri”, non ha problemi con cibo o bevande portate da casa: «Da noi – spiega il titolare, Giuseppe Pusceddu – è consentito venire con la borsa termica. L’importante è non fare accampamenti».

