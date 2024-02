Borsa di studio Pinna, 17 ragazzi in gara 

Sono 17 i neodiplomati che partecipano all’assegnazione della “Borsa di studio Antonello Pinna per meriti scolastici 2023” voluta dal fratello Graziano.

Dei candidati, 13 provengono dal liceo “Mariano IV d’Arborea” inclusa la sede staccata di Ghilarza e 4 dal classico “De Castro”. «La commissione esaminatrice ha già stilato una classifica in base ai titoli che include la “lettera di autopresentazione” con la quale i ragazzi hanno anche focalizzato sui loro sogni e aspirazioni professionali per il futuro - si legge in una nota – Le borse di studio di euro 3mila e mille euro sono messe a disposizione da Graziano Pinna, nato a Oristano, e attualmente professore associato presso la University of Illinois Chicago. Un omaggio alla città dopo il conferimento del premio Stella d'argento - Oristanesi nel Mondo nel 2016 promosso dal Comune».

La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si terrà venerdì dalle 10.30 nella sala dei quattro Evangelisti nel palazzo degli Scolopi. Parteciperà, oltre allo stesso Graziano Pinna, anche il sindaco Massimiliano Sanna. «Un momento importante per onorare e celebrare le nostre “promesse sarde” che si fanno avanti con tanta maturità, forza e determinazione, eccellenza scolastica e capacità di mettersi in gioco», precisa Pinna. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA