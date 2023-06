Borsa di studio per Vittoria 

La dolcezza di Maria Vittoria Orrù è rimasta impressa nel cuore di tutti. Il ricordo della giovane scomparsa, l’anno scorso, a 44 anni, non si è mai affievolito e la cooperativa sociale Zerocento di Faenza, presieduta da Stefano Damiani, e dove la ragazza lavorava, ha deciso di istituire una borsa di studio alla sua memoria. Maria Vittoria, diplomata al liceo di Jerzu e laureata in Psicologia era impegnata in importanti progetti sociali per la cooperativa. «Amava tantissimo il suo lavoro – racconta la mamma, Virginia Mura – era una ragazza speciale, altruista, vedeva la bellezza ovunque». Per i familiari la borsa di studio è un bellissimo riconoscimento. «Non ce lo aspettavamo – prosegue Virginia – per noi è un grande onore. Gli studenti del Businco residenti a Jerzu potranno partecipare al bando. (f. l.)

