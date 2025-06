Borsa di studio alla ricercatrice 

È stata assegnata alla ricercatrice Gabriela Avila Morales della Fondazione Veronesi la borsa di studio di 33mila euro del “Il Giardino di Lu” per la ricerca sul tumore ovarico. «Con questi finanziamenti noi intendiamo supportare gli studi su questa malattia. Abbattere il tumore ovarico è un sogno in questo momento, con queste iniziative speriamo di renderlo più curabile. Vorremmo finanziare di più, l’obiettivo è donare una somma maggiore l’anno prossimo», dichiara Maria Fois Maglione, la presidente dell’associazione dedicata alla figlia scomparza per questa malattia.

Insieme ad alcuni soci la donna ha consegnato l’assegno ad Avila Morales presso l’Università degli studi di Milano, che potrà così proseguire le sue ricerche su questa forma tumorale per un altro anno. «Si tratta di un rinnovo, lei ha fatto un bel lavoro e il Comitato Scientifico ha deciso di finanziare ancora i suoi studi. Io stessa preferivo destinare la borsa di studi a questa ricercatrice, che ha iniziato l’attività di ricerca grazie al nostro finanziamento. Finché proporrà la continuazione di questo progetto, noi la asseconderemo» prosegue Fois Maglione. (y. m.)

