Borrelli spazza i fantasmi di Piccoli e Belotti 

Non ha talento, non è coordinato e non potrà mai giocare tra i professionisti, dicevano di lui gli scettici quando provava a farsi largo nelle giovanili del Pescara lontano dalla sua Napoli, dagli amici, dai consigli del padre Pasquale (ex calciatore e ora allenatore) e dalle caramelle portafortuna di nonna Pina. Il talento l’aveva, eccome, Gennaro Borrelli, semplicemente doveva coltivarlo e gestirlo passo dopo passo insieme a un fisico possente. Perché 194 centimetri e 90 chili danno tanto, sì, ma possono anche togliere qualcosa in un campo di calcio. Ci ha sbattuto spesso il muso, è caduto, ma si è sempre rialzato ripartendo a testa bassa convinto di poterla scalare sino alla cima, la montagna. E nella salita - probabilmente - ha maturato quello spirito di sacrificio col quale interpreta a 360 gradi il ruolo dell’attaccante, per se stesso e per la squadra. Ora in Serie A, finalmente, dove di fatto è all’esordio. Sabato contro il Genoa ha segnato la prima doppietta, è diventato così il capocannoniere del Cagliari con tre reti. E la partita per lui è appena cominciata.

A costo zero

È stato un pomeriggio indubbiamente speciale, sarebbe potuto essere perfetto con i tre punti. «Ho fatto due gol molto simili, quasi uguali, dispiace non avere vinto, ma dobbiamo continuare su questa strada, migliorando gli aspetti che ancora non ci permettono di ottenere l’intera posta in palio», ha tenuto a precisare subito dopo il triplice fischio mentre veniva premiato come Mvp, mettendo al primo posto il Cagliari e dimostrando pertanto maturità anche dal punto di vista mentale. Così, in poche giornate, l’attaccante nato a Campobasso, città della madre, ma col dna partenopeo, ha spazzato via in un colpo solo il fantasma di Piccoli (passato alla Fiorentina dopo aver segnato dieci gol) e quello di Belotti (il centravanti rossoblù di riferimento sino all’infortunio). Per la felicità di Pisacane che - va detto - ci ha puntato da subito. E della stessa società che lo ha preso da svincolato, a costo zero quindi, dopo il fallimento del Brescia (all’ex presidente delle “rondinelle” Massimo Cellino, tanto per intendersi, era costato più di 3 milioni).

Da combattimento

Borrelli è il tipo di attaccante che tutti gli allenatori e tutti i compagni vorrebbero sempre avere in campo. Si sbatte per la squadra, gioca di sponda e lotta su ogni pallone come se fosse una questione di vita o di morte. Autore del primo e del terzo gol contro il Genoa, è stato decisivo anche nell’azione della rete di Esposito con la sponda per Deiola. Un sabato da urlo, proprio quello che sognava alla Domus dopo la prima rete in A a Udine. Ora il nuovo esame di maturità sabato prossimo in casa della Juventus.

