VaiOnline
Serie A.
11 febbraio 2026 alle 00:36

Borrelli out un mese Mina può recuperare Ricaduta per Deiola 

Distrazione ai flessori per la punta Gestione quotidiana per Yerry 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dall’aeroporto ad Asseminello senza passare per casa. Il Cagliari ha scelto di ottimizzare il tempo essendo rientrato solo ieri mattina da Roma e anticipare così la ripresa della preparazione per poi staccare oggi. Giusto una seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Olimpico, qualcosa di più concreto per gli altri. Sotto osservazione, inevitabilmente, chi è rimasto nell’Isola. Le notizie sono contrastanti. Perché se per Mina le possibilità che possa essere in campo lunedì prossimo contro il Lecce sono abbastanza concrete, Borrelli dovrà star fuori almeno un mese. Ricaduta, intanto, per Deiola proprio quando stava provando a rientrare a pieno regime col gruppo.

Col contaggocce

Magari il colombiano avrebbe potuto anche giocare contro la Roma, sarebbe stata comunque una forzatura. Ancora ieri si è limitato a svolgere lavori atletici individuali. L’obiettivo dello staff medico è quello di gestirlo giorno per giorno per farlo arrivare nelle condizioni migliori possibili al match con il Lecce.

L’esito degli esami

Più definita - ma paradossalmente più complicata nell’immediato - la situazione di Borrelli. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato, infatti, una distrazione ai flessori della coscia destra. Giusto terapie, intanto. Difficilmente sarà in campo prima di un mese. Il che significa che salterà sicuramente le partite contro Lecce, Lazio, Parma, Como e Pisa, poi si vedrà.

È successo di nuovo

Sicuramente out per la prossima gara Deiola, e presumibilmente per quella successiva, a causa del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra. Ancora in personalizzato Folorunsho. Ai box Belotti e Felici. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 