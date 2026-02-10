Borrelli out un mese Mina può recuperare Ricaduta per Deiola 

Dall’aeroporto ad Asseminello senza passare per casa. Il Cagliari ha scelto di ottimizzare il tempo essendo rientrato solo ieri mattina da Roma e anticipare così la ripresa della preparazione per poi staccare oggi. Giusto una seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Olimpico, qualcosa di più concreto per gli altri. Sotto osservazione, inevitabilmente, chi è rimasto nell’Isola. Le notizie sono contrastanti. Perché se per Mina le possibilità che possa essere in campo lunedì prossimo contro il Lecce sono abbastanza concrete, Borrelli dovrà star fuori almeno un mese. Ricaduta, intanto, per Deiola proprio quando stava provando a rientrare a pieno regime col gruppo.

Col contaggocce

Magari il colombiano avrebbe potuto anche giocare contro la Roma, sarebbe stata comunque una forzatura. Ancora ieri si è limitato a svolgere lavori atletici individuali. L’obiettivo dello staff medico è quello di gestirlo giorno per giorno per farlo arrivare nelle condizioni migliori possibili al match con il Lecce.

L’esito degli esami

Più definita - ma paradossalmente più complicata nell’immediato - la situazione di Borrelli. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato, infatti, una distrazione ai flessori della coscia destra. Giusto terapie, intanto. Difficilmente sarà in campo prima di un mese. Il che significa che salterà sicuramente le partite contro Lecce, Lazio, Parma, Como e Pisa, poi si vedrà.

È successo di nuovo

Sicuramente out per la prossima gara Deiola, e presumibilmente per quella successiva, a causa del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra. Ancora in personalizzato Folorunsho. Ai box Belotti e Felici. (f.g.)

