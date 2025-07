Borrelli: nel Cagliari al momento giusto 

«Sono entusiasta». Il suo sorriso è contagioso, basta sfiorargli il braccio per sentire l’energia e l’entusiasmo con cui si affaccia per la prima volta in Serie A da protagonista dopo la prima e unica presenza tre stagioni fa con la maglia del Frosinone. Morde il freno, Gennaro Borrelli. A Brescia ha lasciato un pezzo di cuore e versato tante lacrime quando il club è fallito. Le ha poi asciugate, una per una, sotto il sole del Poetto tra le prime tappe del tour cittadino con Zappa e Veroli, suoi compagni già ai tempi del Pescara e ciceroni doc nei primi giorni del nuovo attaccante rossoblù a Cagliari tra un test atletico e l’altro, prima della partenza per Ponte di Legno. «Arrivo in una piazza importante e sono pronto a dare tutto me stesso», il guanto di sfida dal ritiro in Alta Val Camonica dove scalpita e già sogna il primo gol nel calcio che conta.

«La fiducia del mister»

«Il Cagliari è un club con una storia che parla da sola con un seguito clamoroso in ogni dove, per questo servono senso di appartenenza e di responsabilità. Rappresentarlo è un onore e bisogna mettere in campo tutto ciò che si ha dentro per essere all’altezza», ha tenuto a precisare Borrelli nella sua prima intervista in rossoblù attraverso i canali social della società. «Conoscevo già il direttore sportivo Angelozzi», ha ricordato, «e ho trovato il mister che mi ha trasmesso grande fiducia fin dal primo giorno. Non vedo l’ora di giocare, l’accoglienza all’aeroporto è stata incredibile, mi ha colpito». Oltre a Zappa, ha ritrovato Veroli. «Eravamo addirittura insieme nel convitto a Pescara. E con loro, entrare in un gruppo così è sicuramente più semplice».

Il percorso

Un’occasione d’oro, la più attesa. «Sicuramente penso di essere arrivato al momento giusto nel Cagliari, sento di potermi giocare questa opportunità». Borrelli si sente pronto per il salto, dunque. «Dopo l’esperienza in C e oltre cento partite in B, mi sento più maturo e consapevole rispetto a due stagioni fa, quando ho esordito in A per poi tornare in B al Brescia», ha sottolineato, non a caso. Aggiungendo: «Non vedo l’ora di indossare la maglia rossoblù in una gara ufficiale, dimostrare il mio valore e mettermi a disposizione».

La grande attesa

Il sistema di gioco e il ruolo sono un dettaglio per l’ex Brescia, che si è messo a completa disposizione dello staff tecnico in questi primi giorni di ritiro in Alta Val Camonica. «Per me, come è giusto che sia per un attaccante, il gol è tutto», la premessa, «ma è fondamentale innanzitutto essere utile alla squadra, essere un giocatore funzionale». E la testa è già proiettata alle prime gare ufficiali. «Mi immagino già il boato dell’Unipol Domus in sottofondo: sono pronto a dare il massimo per questi colori», ha ribadito Borrelli. «Non posso che promettere impegno, dedizione e rispetto per questa maglia».

