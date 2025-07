Borrelli, il Cagliari nel destino 

L’esordio in A, il 19 agosto del 2023, sotto lo sguardo attento e incuriosito di Guido Angelozzi che di quel Frosinone era il deus ex machina. Subentrato nel finale della gara col Napoli, la prima e ultima presenza nella massima serie per Gennaro Borrelli che due settimane dopo si è trasferito al Brescia, tra i cadetti, dove si è fatto le ossa negli ultimi due anni incidendo e dimostrando di meritare ora una chance nel calcio che conta. A Cagliari non ritroverebbe solo il suo vecchio-caro direttore sportivo, ma anche l’ex compagno Gabriele Zappa col quale, invece, aveva condiviso la prima stagione tra i professionisti con la maglia del Pescara. L’Isola nel destino per il 25enne attaccante di Campobasso che si è svincolato dopo il crac delle Rondinelle. Lo seguono in tanti, ma il club rossoblù sembra aver fatto i passi più concreti e stringe in questi giorni per chiudere l’operazione e consegnarlo a Fabio Pisacane già per il raduno, fissato per giovedì al “Crai Sport Center” di Assemini.

Il mito di Dzeko

Centravanti di stazza ma dinamico. E con l’ebrezza del gol. Ne ha realizzati 15 in tutto nel biennio bresciano. Il suo lavoro in campo - forte di un grande spirito di sacrificio - va, però, oltre, e quello sporco - paradossalmente - pesa di più nell’economia della squadra. Bravo tecnicamente e i 194 centimetri di altezza non sono certo un freno, sono semmai un valore aggiunto. Borrelli scalpita e sgomita facendo valere più che può, infatti, la prestanza fisica, creando così spazi e opportunità per i compagni. Cresciuto nelle giovanili del Pescara col mito di Dzeko, dopo il debutto con la prima squadra abruzzese in B, ha proseguito la gavetta tra Cosenza, Juve Stabia, Monopoli, Frosinone e Brescia appunto. A dir poco esplosivo (come il suo piede destro) l’impatto nelle Rondinelle, con 9 reti in 28 partite. L’anno successivo ne ha segnate 3 in meno giocando di più, ma ha sempre avuto un ruolo incisivo nonostante qualche acciacco e le peripezie del Brescia, sia in campo sia a livello societario.

Effetto Angelozzi

Non solo a Brescia lo considerano ormai pronto per il grande salto. Persino il Napoli lo starebbe monitorando, idem la Fiorentina, oltre a Verona, Lecce e Cremonese. L’asticella, insomma, si è alzata attorno al suo talento complice anche la carenza di attaccanti italiani con quelle caratteristiche. Il Cagliari lo segue da tempi non sospetti e la presenza di Angelozzi ha indubbiamente agevolato (e accelerato) la trattativa. Essendo svincolato, l’unico interlocutore è il suo agente col quale il confronto con il nuovo ds rossoblù è quotidiano. Borrelli ha già dato da un pezzo la propria disponibilità e Pisacane non vede l’ora di poterci contare. Pronto per lui un contratto di quattro anni. Sarebbe la prima alternativa a Piccoli (o chi per lui), ma potrebbe anche convivere con un altro attaccante. Il suo numero di maglia era il 29, lasciato libero da Makoumbou che, a sua volta, si è trasferito in Turchia. Un segno del destino?

