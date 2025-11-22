Borrelli ed Esposito su Caprile: «Può capitare» 

Nei 90’ di ieri, Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito hanno realizzato in una sola partita gli stessi gol segnati nelle prime undici giornate. Doppietta per il numero 29, già a bersaglio in Coppa Italia col Frosinone e a Udine in A, una rete per il numero 94 a bissare quella col Sassuolo di fine ottobre. Numeri in crescita, come chiesto da Pisacane nell’antivigilia, anche se non sono bastati per ridare la vittoria al Cagliari. «Sono contento ma dispiace non aver preso i tre punti, dobbiamo continuare così migliorando certi aspetti», le parole di Borrelli. In mano il trofeo di Mvp, riunisce il giudizio sui suoi gol: «Sono stati quasi uguali come dinamica, ho sfruttato la mia altezza». Esposito, invece, valuta la reazione mostrata: «Non abbiamo mai mollato», aggiunge, «e ci siamo rialzati fino a trovare il vantaggio. Manteniamo positività e voglia di vincere, abbiamo fatto un’ottima prestazione». Con un pensiero per Caprile: «Ci ha salvati in tante situazioni, un infortunio del genere capita. Ringraziamo i tifosi per il supporto, speriamo di dare loro soddisfazioni molto presto». (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA