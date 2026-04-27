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28 aprile 2026 alle 00:22

Borrelli e Gaetano: una vittoria pesante 

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Il Cagliari può mostrare le sue facce vincenti. Dopo 5 punti in 10 partite, quelli di ieri sono pesantissimi, una partita da Cagliari che rimette in linea la passione della gente con i risultati.

Borrelli

«Sono contento di questo gol, che ha portato tre punti importantissimi a casa. Abbiamo lavorato tanto per questo, ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti per questo obiettivo», dice l'attaccante napoletano, arrivato a quota 4 reti in questa stagione. La vittoria: «Vale tantissimo, per noi e per tutto l’ambiente». La squadra: «Noi lavoriamo duramente ogni giorno ad Assemini e questa vittoria è il frutto del lavoro quotidiano della squadra e dello staff». Non ha subito un infortunio alla gamba già “ferita”, ma all’altra: «Ho sentito una fitta, farò degli esami ma spero di giocare ancora qualche partita».

Gaetano

Uno dei migliori in campo. «Questa era la partita che dovevamo fare», sottolinea il fantasista prestato alla mediana, «abbiamo giocato un rimo tempo alla grande, peccato per quei dieci minuti dove abbiamo avuto un blackout ma siamo stati bravi a riprenderla in mano e portarla a casa». Il tuolo: «Credetemi, sono felice di questo ruolo, ne abbiamo parlato con l’allenatore, se non sbaglio la prima volta è stata con la Juventus: è quello che ho sempre voluto fare». E chiude così: «Bisognava fare questo percorso, sto andando sempre meglio». La forma: «Anche oggi, a livello difensivo e di corsa, sono migliorato e secondo me si può fare ancora meglio».

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