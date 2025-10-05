Borrelli: dedicato al “gallo” Belotti 

Una dedica speciale per il primo gol in Serie A di Gennaro Borrelli: ad Andrea Belotti, il suo sfortunato compagno di reparto che dovrà stare fermo a lungo dopo il crac al ginocchio sinistro. Non ci ha pensato due volte il centravanti a segno ieri. Dopo aver firmato la sua prima marcatura nel massimo campionato ha esultato mostrando la maglia del Gallo: «Mi sono sentito in dovere di farlo», la sua spiegazione. «Sicuramente per lui non è un momento facile, cercheremo di stargli vicino quanto più possibile. Ci dispiace che si sia infortunato, è un gran giocatore e un grande ragazzo che mi ha dato molti consigli: non vediamo che torni in campo». Intanto, in sua assenza, Borrelli ha subito colpito con un gol di rapina. «Un’emozione indescrivibile, dove mi sono passati davanti tanti momenti della mia vita e della carriera, con tutti gli sforzi fatti. Una giornata indimenticabile».

La prima volta

Aveva già segnato in maglia rossoblù due settimane fa da ex in Coppa Italia col Frosinone, ma il gol di ieri ha ovviamente tutt’altro sapore. «L’attesa l’ho vissuta con grande serenità, le pressioni ci sono a prescindere», sottolinea Borrelli. «Cerco di dare il massimo tutti i giorni in allenamento e poi in partita, perché alla fine il lavoro paga. E continuerò a lavorare, cercando di dare il meglio di me come sempre fatto».

In attesa di altri gol, l’attaccante si gode il suo inizio di esperienza con la maglia del Cagliari. «Sono felice di fare parte di questo contesto, con il mister che cerca di sfruttare le mie caratteristiche per far giocare ancora meglio la squadra». E non si pone limiti, Borrelli: «Non l’ho mai fatto nella mia carriera e vado avanti così, guardiamo intanto all’obiettivo salvezza». (r.sp.)

