Borore: crisi idrica, intervenga il prefetto 

L'emergenza idrica non è finita. Anzi, rischia di aggravarsi e interessare non solo Macomer, ma l'intero territorio. L'invaso di Monteleone Roccadoria, che alimenta il Marghine, è pressoché vuoto e la situazione sembra destinata a peggiorare.

Il sindaco facente funzioni di Borore, Alessandro Porcu, sollecitato dai cittadini infuriati, ha chiesto , l’interessamento della prefetta di Nuoro Alessandra Nigro e la convocazione di un tavolo tecnico per la gestione dell'emergenza idrica che sta interessando metà Marghine, la Planargia e il Guilcer.«Considerato che la mancanza d'acqua - scrive Porcu - sta determinando gravi disagi per la popolazione», il Comune è disposto a dare in concessione ad Abbanoa i pozzi, «per garantire risorse idriche in più».

Ulteriori richieste vengono avanzata da altri sindaci, assillati dai cittadini in preda ai disagi patiti per la mancanza d’acqua. A Macomer il Comune si è mobilitato con i propri operai per intervenire a rifornire alcune famiglie in particolare difficoltà per la presenza di persone malate. E nei giorni scorsi l’emergenza idrica è stat al centro di una seduta di Consiglio comunale.

Il sindaco ha soprattutto lamentato la mancanza di comunicazioni tempestive da parte di Abbanoa in relazione ai disservizi. Disagi che sembrano non finire mai.

