Boroneddu, via al duello tra Salaris e Mele per la carica di sindaco 

Dopo due scadenze elettorali con una sola lista, questa volta a Boroneddu potranno scegliere fra due diversi raggruppamenti. A contendersi la guida del Municipio saranno “Continuità per crescere” capeggiate da Maria Giovanna Salaris, 49 anni, attuale assessora e dipendente pubblico, a capo della maggioranza uscente del sindaco Fabrizio Miscali (ricandidato consigliere), e “Rinascita Boroneddu” con in testa Angelo Mele, 60 anni, titolare di una agenzia di spettacoli ad Abbasanta, suo paese di origine. In una piccola comunità, la presentazione di opposti schieramenti, determina un rimescolamento delle carte. Nella lista di Mele, candidati l’attuale vice sindaco Antonello Cardia e la consigliera Martina De Roma.

Salaris

«Il nostro gruppo si ripresenta compatto e ha scelto il candidato a sindaco l'ultimo giorno utile, perché tranne l’uscente, ciascuno di noi poteva ricoprire l’incarico e non avevamo alcuna premura di individuarlo prima. Il nome della lista – sottolinea la candidata sindaco – racchiudono l'essenza della nostra idea amministrativa». Per quanto concerne il programma, evidenzia la costituzione di una comunità energetica locale; la riconversione della sede museale in un centro per anziani; l’incremento dei servizi esistenti destinati a giovani e minori con l'attivazione dello spazio compiti per i bambini e ragazzi della scuola dell'obbligo; l'istituzione di borse di studio comunali finalizzate all’apprendimento delle lingue straniere; la prosecuzione delle iniziative intraprese in questi 15 anni per la riqualificazione del paese al fine di garantire ulteriormente il trend di crescita demografico raggiunto, in controtendenza rispetto ai centri limitrofi. Ed ancora interventi rivolti all’agro e alla valorizzazione del principale sito archeologico.

Mele

«Da cittadino del territorio, ho accettato con umiltà e spirito di servizio la richiesta degli amici di Boroneddu. Il nostro raggruppamento – spiega – si presenta condividendo un progetto amministrativo che metta al primo posto l’interesse della popolazione. Siamo convinti che ci possano essere le condizioni per creare una alternativa democratica alla maggioranza uscente. Non abbiamo scelto però di presentarci contro qualcuno, ma per la comunità di Boroneddu. Il nostro programma – spiega – si distingue per tre parole chiave: occupazione, trasparenza e democrazia diretta, dove per le scelte fondamentali siano sentiti i cittadini». Tra gli obiettivi più importanti spiccano il rafforzamento del dialogo con i paesi confinanti per creare rapporti di «buon vicinato»; la creazione di un centro di aggregazione sociale dove I primi protagonisti devono essere i frequentatori; lo sfruttamento delle strutture pubbliche per creare fonti di energie alternative pulite e con i ricavi ridurre le tasse locali; il decollo della zona artigianale nella piana di “Aurù”.