Bormio, la libera delle polemiche Feriti Sarrazin e l’azzurro Zazzi 

BORMIO. Ultime gare di coppa del mondo del 2024 in questo fine settimana. Gli uomini sono a Bormio, sulla micidiale pista Stelvio che si annuncia più massacrante del solito, con discesa oggi e domani superG. Le ragazze in Austria, a Semmering, non lontano da Vienna, con gigante domani e domenica speciale. Mentre in Austria l'Italia ha solo nel gigante comprensibili attese per un risultato di prestigio, l'attenzione è concentrata su Bormio e sui 4.432 metri della micidiale Stelvio, apparsa ancor più dura. La pista, trattata con acqua, è a tratti molto ghiacciata e in altri punti invece il fondo è più morbido. Ci sono state nella seconda prova bruttissime cadute come quella del francese Cipryen Sarrazin (ematoma cranico) e l’azzurro Pietro Zazzi (due fratture). Non sono mancate le polemiche, poi in parte rientrate.

