Boris Nadezhdin dice no alla guerra e sfida lo Zar Putin 

Mosca. La stragrande maggioranza degli esperti considera scontata la rielezione di Putin. In una Russia in cui quasi tutti i principali oppositori sono ingiustamente in carcere o in esilio e in cui i media sono largamente controllati dal Cremlino, pochi dubitano che lo zar otterrà un nuovo mandato alle presidenziali di marzo. Nonostante questo, un politico fermamente contrario all’invasione dell’Ucraina sta cercando di arrivare almeno a potersi candidare. È Boris Nadezhdin, il cui staff ieri ha annunciato di aver già raccolto più di 100.000 firme. Ma ha anche detto che alcune potrebbero essere contestate e ha fissato come nuovo obiettivo quello di arrivare a quota «150 mila firme» per «selezionarne 105 mila ideali» da mandare alla Commissione elettorale.

Negli ultimi giorni molti volti noti dell'opposizione hanno annunciato il loro appoggio al politico: dal magnate del petrolio Mikhail Khodorkovsky all’ex aspirante candidata Yekaterina Duntsova, dall’ex direttore di Radio Eco di Mosca Alexey Venediktov a Ivan Zhdanov, braccio destro dell’oppositore russo in carcere Alexey Navalny. La raccolta firme ha così subito un’accelerazione, e nel fine settimana alcuni media riferivano di tante persone che, sfidando il freddo, stavano in coda davanti agli uffici elettorali di Nadezhdin a Mosca, San Pietroburgo e altre grandi città. Basterà a consentire all’oppositore di correre contro Putin? Non è detto. Secondo gli analisti in realtà l’ultima parola spetta al governo, come pare confermare l’esclusione dalla corsa alla presidenza di un’altra politica contraria alla guerra: Yekaterina Duntsova, estromessa dalle elezioni per presunte “irregolarità nei documenti” presentati alla Commissione elettorale.

