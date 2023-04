Boris il gigante ha blindato la sua porta 

Il Cagliari sbuffa per una vittoria inseguita e sfumata. Ma se il pareggio di Pisa non ha arricchito la collezione di beffe, il merito è tutto di Boris Radunovic, gigante serbo che ancora una volta si è guadagnato gli applausi.

Apre e chiude

Quello dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani è l’undicesimo “clean sheet” stagionale del Cagliari. Gran parte del merito va a una difesa che con la coppia Dossena-Obert può dormire sonni tranquilli, ma che sa anche di poter contare su un portiere che, zitto zitto, ha ormai conquistato tutti. Efficace, più che plateale. Maledettamente efficace. E quando il Pisa ha trovato lo spazio per centrare lo specchio della porta, è andato a sbattere sulle manone del portiere rossoblù. Che non ha mai abbassato la guardia, dall’inizio alla fine. Nel vero senso della parola, perché Radunovic è stato chiamato subito all’intervento dopo neanche 2’, quando Moreo si è liberato al limite, provando a colpire di sinistro. Bravo il numero 1 del Cagliari a distendersi alla sua sinistra. Una gara sempre in bilico, con Boris che ha gestito con calma olimpica ogni situazione, anche quelle più delicate. Poi, al 93’, la firma dorata sullo 0-0, quando l’ex Tramoni ha fatto sfilare la palla al limite per Sibilli, destro incrociato e volo di Radunovic a chiudere la porta e blindare il pareggio. Porta inviolata per l’undicesima volta in stagione, la settima di questo 2023. Ranieri vuol far volare il Cagliari partendo dalla difesa. Una difesa che può contare sulla certezza Radunovic. (al. m.)

