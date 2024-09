Boris Cyrulnik: «La mia resilienza, parola abusata» 

Viviamo in un mondo violento e impazzito. Ce lo dice la più recente cronaca nera, mentre assistiamo atterriti alle news dal Medio Oriente e sentiamo il presente franare verso un futuro che non fa parte dell’esperienza di nessuno di noi, figli di un’Europa pacificata. Per unire tra loro i punti, e fornire un quadro di ampio respiro nel quale collocarci, servono menti fuori dal comune. Un perfetto esempio è Boris Cyrulnik — nato a Bordeaux nel 1937 ma dallo sguardo vigile come un giovane — il più famoso neuropsichiatra di Francia, noto a livello internazionale per aver ampliato al campo psicologico l’accezione del termine resilienza, che fin troppi abusi linguistici ha dovuto subire.

Cyrulnik, orfano a sei anni durante la Seconda guerra mondiale, e dunque incarnazione stessa del concetto di resilienza, ieri pomeriggio era fra gli ospiti più attesi di “Aprire Orizzonti”, la conferenza annuale che Casa Emmaus Iglesias propone per stimolare riflessioni, confronti e approfondimenti su temi sociali e sanitari. incontrando ospiti di assoluto rilievo come Luigi Cancrini, Augusto Consoli e Laura Pigozzi. Conferenza che prosegue oggi al Caesar’s Hotel di Cagliari.

Che cos’è la resilienza?

«Deriva dal latino “resilire”, rimbalzare. Parliamo di resilienza ogni volta che c’è una ripresa dello sviluppo dopo un trauma. È “l'arte di navigare sui torrenti”: un trauma sconvolge il soggetto trascinandolo in una direzione che non avrebbe preso. Ma una volta risucchiato dai gorghi del torrente verso una cascata, il soggetto resiliente ricorre alle risorse interne impresse nella sua memoria, e lotta contro le rapide che lo sballottano senza requie».

Chi usa in modo improprio questo termine?

«Da qualche anno è diventato un termine alla moda. In particolare lo hanno traviato i politici facendo appello alla forza dei cittadini, cosicché se la possano cavare da soli senza il Welfare statale. Ma questo è il concetto di resistenza, e dunque frutto di una mistificazione linguistica».

Come ha scoperto la resilienza?

«Sulla mia pelle e nel mio spirito. Sono nato in un’epoca in cui la gente era antisemita e agli ebrei era impedito di sedersi su una panchina. Durante la Seconda guerra mondiale mio padre fu arruolato nell’esercito francese, finì in prigione e morì ad Auschwitz. Mia madre vi fu deportata direttamente. Persi quasi tutta la mia famiglia. Orfano, a sei anni venni imprigionato ma riuscii a evadere e una famiglia a Bordeaux mi tenne nascosto. Tanta devastazione non mi ha impedito di percorrere una lunga strada».

Si aspettava questo scenario contemporaneo?

«A fine Ottocento un bambino su due moriva entro il primo anno d’età, l’aspettativa di vita per le donne era di 37 anni e la violenza era la regola per sopravvivere. Pensavo che la civiltà sorta dopo la Seconda guerra mondiale avrebbe abolito le guerre: purtroppo ero in errore. Sulla Terra non si combatte solo in Medio Oriente e in Ucraina ma in oltre cinquanta stati, tra i quali lo Yemen e la Siria, dove sono morti 600 mila palestinesi. Tutti i paesi del mondo, incluse Francia e Italia, utilizzano la brutalità dei maschi per insegnare loro a fare la guerra. Oggi la violenza torna a essere un valore. In Francia sempre più ragazzi vogliono arruolarsi nell’esercito».

Lei ha detto che «l’evoluzione naturale e culturale avviene solo grazie ai disastri».

«L’evoluzione del clima, degli animali, delle piante e degli umani avviene sempre dopo una catastrofe: pensiamo all’estinzione dei dinosauri, che ci dimostra come non prevalga sempre il più forte — come pensa una certa destra — ma il più adatto, quali i topi, allora. Nel 1348 un europeo su due moriva di peste nera; dopo l’ecatombe sparì la schiavitù dei contadini, che nella moria generale adesso avevano il potere di essere pagati per lavorare. Dopo quest’epoca di disastri ci attende un nuovo periodo di evoluzione.

Per chi ci sarà».

