Boris Becker, il film Storia del campione che sa anche perdere 

Boris Becker è «un uomo brillante, carismatico, superfamoso e un pò naif. Lui vive come gioca a tennis: si butta a rete, prende dei rischi e si gioca il tutto per tutto». Lo dice il documentarista Premio Oscar Alex Gibney, nella sua docuserie in due parti dedicata al campione di tennis tedesco, “The World vs. Boris Becker”, che dopo il debutto al Berlino Film Festival, arriverà su Apple Tv+ da domani.

Gibney ripercorre la vita dentro e fuori il campo del tennista, vincitore nel 1985 a 17 anni di Wimbledon, il primo dei 6 tornei del grande Slam conquistati per un totale di 49 titoli in carriera di singolo e 15 di doppio. Si parte dal capitolo più duro, la condanna in Gran Bretagna nel 2022 a 2 anni e mezzo di prigione per bancarotta fraudolenta. Una pena di cui comunque ha scontato in prigione 8 mesi, avendo beneficiato a dicembre di uno schema fast-track, con l'estradizione nel paese d'origine, la Germania, dove può scontare in libertà il tempo rimanente della pena, ma senza poter fare ritorno nel Regno Unito fino al 2024. Una svolta che gli ha anche consentito di partecipare alla presentazione del documentario alla Berlinale.

«Ho 55 anni e sono molto orgoglioso delle cose che ho fatto. Ma ho commesso degli errori». Da vedere.

