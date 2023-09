«Boris Aru, ennesima  morte bianca» 

«Esprimo a nome mio e di tutta l’amministrazione vicinanza alla famiglia di Boris e solidarietà per il sacrificio di un altro uomo che ha perso la vita in un tragico incidente durante l’orario di lavoro». Inizia così la riflessione del sindaco di Villacidro Federico Sollai sulla morte di Boris Aru, 51enne emigrato in Lombardia, morto giovedì a Basiano dopo essere stato investito da un mezzo pesante nel deposito nel quale lavorava.

Boris Aru a Villacidro aveva trascorso l’infanzia e la giovinezza prima di trasferirsi in Lombardia. In paese però tornava sempre dalla madre Chiara Francesca Flore, 74 anni, molto attiva nel mondo del volontariato. «Il nostro paese negli ultimi anni ha pagato un prezzo troppo alto alle tragedie sul posto di lavoro», conclude Sollai. Oltre a Boris Aru, il riferimento è a Michele Murgia, schiacciato dalla cabina del camion nel 2020, e a Ignazio Sessini, morto nel 2021 dopo essere precipitato nel tritarifiuti della Villaservice.

RIPRODUZIONE RISERVATA