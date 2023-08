Borgo Sa Zeppara: «Siamo senza strade né servizi» 

Strade dissestate, rete idrica in condizioni pietose. Le cinquanta famiglie che vivono nella borgata di Sa Zeppera e nelle cosiddette case sparse non ne possono più: «Siamo abbandonati, senza servizi e infrastrutture». Nei giorni scorsi qualcosa si è mosso, in particolare per la raccolta differenziata, Rosanna Atzori, 50 anni, ha vissuto metà della sua esistenza nelle vicinanze del borgo e non si capacità dello stato delle strade intorno all’agglomerato. «Devo portare di continuo la macchina a riparare, tante persone evitano la zona perché ci sono tante buche»

La rete idrica è vecchia ed è stata costruita con materiali plastici ormai inadeguati. «Non riscontriamo problemi di potabilità – fanno sapere da Abbanoa - laddove ci siano impianti privati difettosi non abbiamo competenza negli interventi».Dopo le proteste dei giorni scorsi il Comune si è attivato per risolvere il problema dei rifiuti. «È stato modificato il calendario di raccolta delle utenze domestiche delle case sparse – dice il vicesindaco Marcello Serru – per il rifacimento delle strade il Comune attende lo sblocco di nuovi fondi».

