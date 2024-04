Borgo marinaro ostaggio dei mufloni 

Erano un attrazione, ora sono un problema serio. I mufloni di Arbatax, a gruppi di dieci o dodici esemplari, scorrazzano per le vie della frazione, stazionano davanti ai portoni d’ingresso, delle case, entrano nei giardini. Le recinzioni servono a poco. Lo fanno a tutte le ore ma soprattutto al calar del sole e durante la notte. Risultato: molti residenti hanno dovuto cambiare i loro orari. Preferiscono non uscire o rientrare quando il branco è in circolazione. «Siamo in ostaggio - dicono - non sappiamo più cosa fare».

L’invasione

L’assedio inizia a sera e si conclude, quando va bene, all’alba del giorno successivo. Da tempo i mufloni sono un’attrazione per il borgo marinaro. Le loro passeggiate in via Lungomare e le scalate sul costone tra il piazzale Rocce Rosse e Batteria stregano residenti e (soprattutto) turisti. Ma il rovescio della medaglia sono i disagi che stanno creando. Non si contano più le segnalazioni alla stazione della Forestale di Tortolì, ai carabinieri, alla polizia locale e direttamente al sindaco, Marcello Ladu. «Da mesi - dichiara il primo cittadino - scrivo a tutti gli enti, ma ancora nessuno ha adottato misure di contrasto. La fauna selvatica è in capo alla Regione e noi non possiamo intervenire in alcun modo. L’idea sarebbe quella di catturarli e rimetterli nel loro habitat naturale, anche perché si stanno verificando disagi e i cittadini stanno subendo danni, talvolta importanti. Ravvisiamo anche seri rischi per l’incolumità degli utenti della strada, soprattutto dei motociclisti». A più riprese gli esperti di fauna selvatica, non ultimo Giuseppe Pulina, docente di Agraria a Sassari, hanno affermato che il muflone è un animale che ha bisogno di spazi e va a cibarsi in aree ortive e nei giardini.

Regione in campo

Della questione è già stata informata anche la neo assessore regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi. È stato il consigliere regionale Salvatore Corrias a illustrarle l’«emergenza», come la definisce l’esponente Dem. «Gli uffici dell’assessorato sono informati. Ora, di concerto con stesso ente e la Forestale, si tratta di adottare le misure più adeguate e utili sia ai cittadini che alla sopravvivenza stessa degli animali ai quali va garantito il miglior habitat naturale. Bisognerebbe catturarli e scegliere la nuova destinazione. È fondamentale un giusto compromesso tra la sicurezza per la comunità e il benessere degli animali».

