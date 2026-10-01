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Quartucciu.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Borghi in festa tra letteratura e buon cibo 

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Questo weekend le borgate di Sant’Isidoro e San Gaetano a Quartucciu saranno protagoniste del Festival letterario “Parole al borgo”, ideato dall’associazione Botteghe in piazza e finanziato dagli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive del Comune. Domani, alle 10,50, nel Centro agroalimentare, Efisio Mameli, parlerà di memoria e identità gastronomica locale con racconti, ricette e sapori tipici. Alle 17,30, nel giardino di Casa Piga, Alessandra Guigoni presenterà l'Enciclopedia enogastronomica della Sardegna. Domenica, alle 10,30, nella tenuta San Gaetano, ci sarà “Chiacchiere di vino”, protagonista il produttore Gianluca Mulleri. Alle 17.30, nel chiostro dei frati di Sant’Isidoro, verrà presentato il libro di Giovanni Manca “Sapore di lunga vita”. «Ci teniamo a fare questi eventi nei nostri borghi, in modo da valorizzarli ulteriormente», dice l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini.

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