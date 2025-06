Borgate più sicure, 20 milioni in sei anni 

Queste ultime risorse Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas dal 2017 (e, complessivamente, per 24 anni), quasi non se le aspettava: altri quattro milioni assegnati dalla Regione per completare la messa in sicurezza delle borgate – in questo caso Olia Speciosa, Camisa e Annunziata – in seguito ai disastri dell’alluvione del 2018. Con gli interventi già finanziati negli ultimi sei anni (e in gran parte ultimati) il totale sfiora i venti milioni di euro. Un record per un Comune che conta 1700 residenti.

I fondi

«L’ultima comunicazione da parte della Giunta regionale – spiega il sindaco – è un po’ la ciliegina sulla torta. Abbiamo chiesto e quasi sempre ottenuto in tempi celeri i finanziamenti necessari per rendere le nostre borgate sicure dal punto di vista idrogeologico».

I quattro milioni (esattamente tre milioni e 951mila euro per due interventi distinti) riguardano, appunto, la sistemazione idraulica, geologica e forestale di Olia Speciosa, Annunziata e Camisa. «La sicurezza idraulica – chiarisce l’assessore regionale all’Ambiente Rosanna Laconi – è parte integrante della nostra strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Il servizio Via (Valutazione impatto ambientale) ha stabilito che per questi ultimi lavori richiesti da Castiadas non sono necessarie ulteriori procedure autorizzative, subordinando però l’attuazione al rispetto di precise condizioni ambientali: manutenzione delle opere realizzate, misure di mitigazione acustica concordate con Arpas, gestione controllata delle terre da scavo e predisposizione di un piano di monitoraggio conforme alle linee Ispra».

I cantieri

Negli ultimi anni tutte le borgate sono state interessate dai lavori. Sei milioni di euro per la ricostruzione degli argini dei canali di Camisa e di Olia Speciosa e la sistemazione idraulica e messa in sicurezza dell’Annunziata e del rio Is Lacus nella zona di San Pietro. Tre milioni di euro per le strade, altri due sempre per i canali (Rio Flumini Cerau, rio S’Acqua Figu, rio Is Laccus, il canale di bonifica e il rio Badulesu), due milioni di euro per il ponte di Camisa, un milione per il ponte Pranu Gruttas.

«Siamo un Comune atipico – sembra quasi giustificarsi il primo cittadino – senza un vero centro urbano ma con le case sparse fra le borgate e una miriade di fiumiciattoli. Per questo abbiamo ancora più bisogno di mettere in sicurezza il territorio. Oggi siamo davvero a buon punto, non mancheranno però ulteriori richieste di finanziamento, abbiamo altre opere in programma. L’obiettivo è proprio quello di ridare serenità ai cittadini che abitano nelle zone più sensibili del nostro territorio».

